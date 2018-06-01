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Şırnak'ta 13 şehit için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde geçen yıl helikopter kazasında şehit olan 13 asker için mevlit programı düzenlendi.

AA | 01.06.2018 - 04:09..
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31 Mayıs 2017'de düşen AS 532 Cougar tipi helikopterde şehit olan 13 asker için 23. Piyade Tümen Komutanlığı bahçesinde mevlit okutuldu.

Şırnak'ta 13 şehit için mevlit okutuldu

Şırnak'ta 13 şehit için mevlit okutuldu VİDEO

VATANDAŞLAR DA MEVLİTE KATILDI

Programda din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dualar edildi.

Şehit 13 asker için düzenlenen mevlit programa askerler ve vatandaşlar da katıldı.

Programa, Vali Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Şırnak'ta 13 şehit için mevlit okutuldu

Şırnak'ta 13 şehit için mevlit okutuldu

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