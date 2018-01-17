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Şırnak'ta 15 günde 309 bin liralık sigara ele geçirildi

Şırnak'ta jandarmanın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 309 bin lira olan 61 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 17.01.2018 - 21:16..
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 15 günde kaçakçılık suçlarına yönelik icra edilen faaliyetlerde piyasa değeri yaklaşık 168 bin 505 lira olan 33 bin 701 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 14 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

13 BİN VE 127 BİN LİRALIK OPERASYONLAR

Son olarak 15 Ocak’ta Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.T. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 13 bin 990 lira olan 2 bin 798 paket gümrük kaçağı sigara, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen keşif/gözetleme faaliyetinde ise araziye gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 127 bin 500 Türk lirası olan 25 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şırnak'ta 15 günde 309 bin liralık sigara ele geçirildi

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Şırnak'ta 15 günde 309 bin liralık sigara ele geçirildi



Şırnak'ta 15 günde 309 bin liralık sigara ele geçirildi

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