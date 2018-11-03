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Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 3 günde Şırnak genelinde yapılan operasyonlarda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 01:26..
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Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakalığı, 31 Ekim - 2 Kasım arasında Şırnak'ta yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalındaki bir mağarada tespit edilen 8 terörist öldürüldü.

3 GÜNDE 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca açıklamada, Şırnak ili genelinde 31 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sağ, 17'si ölü olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"Kemal Bagok" kod adlı terörist Lokman Genç'in, 31 Ekim'de Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ölü ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, bu teröristin 4 Ekim'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan olayın failleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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