Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da polis kamu düzeninin sağlanması, aranan kişi ve araçların yakalanması ve suçların caydırılmasına yönelik huzur operasyonu düzenlendi.

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Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

Hakem Fırat Aydınus ve VAR yönetimine sitem eden Galatasaray Başkan Vekili, TFF'de yakında bir değişim olabileceğini işaret etti.