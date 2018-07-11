taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.092
USD
4,8591
EURO
5,6802
ALTIN
194,88
PETR
73,7200

Şırnak'ta 1'i sağ 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2'si ölü olmak üzere eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin sözde sorumlulardan olduğu tespit edildi.

İHA | 11.07.2018 - 18:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak'ta 1'i sağ 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Kovankaya köyü kırsalında bugün gözetleme faaliyeti yürüten insansız hava aracı tarafından 3 teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

1'İ SAĞ OLARAK YAKALANDI

Bunun üzerine bölgede hava ve kara operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 2’si ölü, 1’i sağ olmak üzere 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Sağ olarak yakalanan teröristin, 2014 yılında örgüte katıldığı ve sözde Kelmehmetler cephesi halkla ilişkiler ve alım birimi sorumlusu Mehmet Goyi kod adlı Kadri Bayram olduğu öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Öte yandan, operasyon bölgesinde 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet sırt çantası, 1 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet küçük tüp ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

118
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

194
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

133
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

170
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

139
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM