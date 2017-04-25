taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.891
USD
3,6039
EURO
3,9256
ALTIN
146,78
PETR
51,5300

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Beytüşşebap'ta zor arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 mağara tespit edildi.

25.04.2017 - 16:40
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin de 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında güvenlik korucularının da katılımıyla "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonu başlatıldı.

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

KARLA KAPLI ARAZİDE 4 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

2 bin 900 rakımda ve gece sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü karla kaplı zor arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 mağara tespit edildi.

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Mağaralarda yapılan aramada 6 roketatar, Biksi, M16, 3 Dragunov Kanas, 22 Kalaşnikof, havan, 9 mayın, 85 el bombası, 10 sis bombası, 3 bin Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat, 7 bin 500 karışık fişek, bin M-16 fişeği, 135 roketatar fişeği, 6 bin 516 Biksi fişeği, 10 bin av tüfeği fişeği, 28 fünye, 23 şarjör ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı

152
TSK'dan Sincar'a hava harekatı

TSK'dan Sincar'a hava harekatı

84
Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

191
Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

118
AKPM'den Türkiye kararı

AKPM'den Türkiye kararı

367
Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

50
Lübnan'daki Hizbullah yürüyüşünden fotoğraflar

Lübnan'daki Hizbullah yürüyüşünden fotoğraflar

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM