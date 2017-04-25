Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin de 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında güvenlik korucularının da katılımıyla "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonu başlatıldı.

KARLA KAPLI ARAZİDE 4 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

2 bin 900 rakımda ve gece sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü karla kaplı zor arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 mağara tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Mağaralarda yapılan aramada 6 roketatar, Biksi, M16, 3 Dragunov Kanas, 22 Kalaşnikof, havan, 9 mayın, 85 el bombası, 10 sis bombası, 3 bin Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat, 7 bin 500 karışık fişek, bin M-16 fişeği, 135 roketatar fişeği, 6 bin 516 Biksi fişeği, 10 bin av tüfeği fişeği, 28 fünye, 23 şarjör ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.