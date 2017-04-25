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Şırnak'ta 2 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ta saldırı hazırlığı yapan 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

25.04.2017 - 13:50
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ta 22 Nisan'da bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Tank Sözleşmeli Er Ömer Akkuş 2 Operasyonu" başlatıldı.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Buna göre, Cudi Dağı bölgesinde 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Tuşimiya Vadisi girişinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5-6 kişilik terörist grubu tespit edildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristler tank, fırtına obüsü ve havanlarla ateş altına alındı, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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