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Şırnak'ta, 2 yılda yeni bir kent kuruldu

Şırnak'ta, 2015- 2016 yıllarında PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yenileri yapıldı.

DHA | 29.09.2018 - 10:09..
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Şırnak'ta, 2 yılda yeni bir kent kuruldu

Şırnak kent merkezinde 2015 yılında PKK'lı teröristlere yönelik, açılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla operasyon düzenlendi. 8 ay süren operasyonlarda 6 bin 500 konut zarar gördü.

Operasyonunun ardından ağır hasarlı binalar yıkıldı, yerlerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı. 2 yıl sonra yapım çalışmalarında sona gelindi. Yapılan konutlarla yeni bir kent ortaya çıktı.

Şırnak'ta, 2 yılda yeni bir kent kuruldu

Şırnak'a kayum olarak atanan Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

YÜZDE 90 ORANINDA TAMAMLANDI

Bedirhanoğlu, terör örgütü tarafından tuzaklanan patlayıcılar yüzünden Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler Mahalleleri'nde yıkılan binaların molozlarının temizletip, kentin altyapı, kanalizasyon ve yollarının modern bir görünüm kazanması için çalıştıklarını söyledi.

Şırnak'ta, 2 yılda yeni bir kent kuruldu

Kentin yenilenmesi kapsamında 5 bin 730 konut, 300 iş yeri, 3 cami, 2 taziye evi yapıldığını ifade eden Bedirhanoğlu, 9 etapta yapılan TOKİ binalarının bir kısmının yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

ŞIRNAK İÇİN YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Şırnak Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, kentin yeniden inşası için toplam maliyetin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu belirtti. Bedirhanoğlu, "Sadece 900 milyon lira dolayında konutlar için harcandı. İçme suyu, kanalizasyon, doğalgazı da topladığımızda 1,5 milyar liranın üstünde bir rakam ortaya çıkacaktır. Ciddi bir kamu kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu konuda kesinlikle hiçbir kısıtlamaya gitmeden kesenin ağzını tamamen açıp, Şırnak’ın o yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırıp, güzel bir kenti hep beraber kazandıracağız" diye konuştu.

Şırnak'ta, 2 yılda yeni bir kent kuruldu

Şırnak'ta, 2 yılda yeni bir kent kuruldu

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