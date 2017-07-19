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Şırnak'ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Kınalıtepe mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi.

19.07.2017 - 22:14
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Şırnak'ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Kınalıtepe mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi.

Şırnak'ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

3 MAĞARAYA OPERASYON

Şırnak'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, Kınalıtepe mevkisinde PKK'lı teröristlerin saklandığı 3 mağarayı tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

MAĞARADA ELE GEÇİRİLENLER

Mağarada yapılan aramada teröristlere ait, 27 kaleşnikof tüfek, 93 el bombasi 3 kilo 800 gram C-4 tipi patlayıcı, çok sayıda mermi, 8 gece görüş dürbünü, 4 kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Şırnak'ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

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