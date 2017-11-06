Şırnak'ta 3 PKK'lı teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

BİTLİS'TE ÇATIŞMA

Buna göre, Bitlis'te, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 M-16 piyade tüfeği, 110 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 RPG-7 roketatar, 2 el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.

SİLOPİ'DE 3 PKK'LI TESLİM OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu üç terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.