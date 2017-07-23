taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5363
EURO
4,1238
ALTIN
142,69
PETR
47,8200

Şırnak'ta 4 PKK'lı teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

23.07.2017 - 13:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak'ta 4 PKK'lı teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Van'ın Gürpınar ilçesindeki operasyonda terör saldırılarında kullanılması planlanan bomba yüklü araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri aracı imha etti.

HAKKARİ

​Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yol aramasında güvenlik güçlerince tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise yol aramasında ele geçirilen 15 bidon içerisinde 375 kilogram amonyum nitrat imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Telefonu şarj etmek isterken akıma kapılan çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, cep telefonunu şarj etmek için prizle oynayan 14 yaşındaki İsmail Ataber, elektrik akımını kapılıp öldü.
TSK'da general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında general ve amiral sayısı 326'dan 196'ya düştü.
Jandarma 3 bin 680 kök hint kenevirini söktü
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alana ekilen 3 bin 680 kök hint kenevirini imha etti.
Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı
Serdivan ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu temizlik işçisi ile otomobil sürücüsü yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

54
Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

8
Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılmaz

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılmaz

327
Mimarlar Odası Sur'un yenilenmesini istemiyor

Mimarlar Odası Sur'un yenilenmesini istemiyor

152
Zehra Çilingiroğlu kahvaltısını mantıyla yaptı

Zehra Çilingiroğlu kahvaltısını mantıyla yaptı

144
Alman turistler Türkiye planlarını değiştirmedi

Alman turistler Türkiye planlarını değiştirmedi

63
Erdoğan'a terör örgütünün isim değiştirmesi soruldu

Erdoğan'a terör örgütünün isim değiştirmesi soruldu

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM