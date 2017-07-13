taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.097
USD
3,5752
EURO
4,0840
ALTIN
140,57
PETR
47,4800

Şırnak'ta 5 yer, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı.

13.07.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak'ta 5 yer, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, merkez ilçesi Cudi Dağı mevkii, Üçkiraz, Ballıkaya, Cevizli Derebaşı ve Kösreli Köyleri kırsal alanlarının 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmesine karar verdi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"5442 sayılı İller İdaresi Kanunu ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nu gereğince, ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Şırnak İli Merkez İlçesi Cudi Dağı mevkii, Üçkiraz, Ballıkaya, Cevizli Derebaşı ve Kösreli Köyleri kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 14 Temmuz 2017 – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir"

İlginizi Çekebilir
Lice'de 4 PKK'lı öldürüldü
Diyarbakır'ın Lice kırsalına gerçekleştirilen hava harekatıyla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.
İzmir'de mısır tarlasına uyuşturucu baskını
Aliağa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda mısır tarlasında hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.
Gürbulak'ta 192 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonla 192 kilo 248 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bahçesinde gergedan böceği buldu
Çanakkale'de yaşayan Mustafa Özen, bağ evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan gergedan böceği buldu
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

86
Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

120
Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

87
ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

127
FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

270
Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

28
Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM