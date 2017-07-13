Şırnak'ta 5 yer, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, merkez ilçesi Cudi Dağı mevkii, Üçkiraz, Ballıkaya, Cevizli Derebaşı ve Kösreli Köyleri kırsal alanlarının 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmesine karar verdi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"5442 sayılı İller İdaresi Kanunu ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nu gereğince, ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Şırnak İli Merkez İlçesi Cudi Dağı mevkii, Üçkiraz, Ballıkaya, Cevizli Derebaşı ve Kösreli Köyleri kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 14 Temmuz 2017 – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir"