taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.013
USD
4,4893
EURO
5,2766
ALTIN
187,31
PETR
76,9800

Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 6 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA | 08.06.2018 - 15:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde bugün 07.30 sıralarında, İnsansız Hava Aracıyla (İHA) 6 bölücü terör örgütü mensubunun eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

HAVA HAREKATIYLA İMHA EDİLDİLER

Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, hava hücum harekatı ve yakın temas sonucu 6 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerle birlikte, 5 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof ve 1 adet roketatarın ele geçirildiği de bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

234
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

201
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

100
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

292
Ensonhaber ailesi büyüyor

Ensonhaber ailesi büyüyor

0
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

112
CHP Halk TV'de torpil sözü verdi

CHP Halk TV'de torpil sözü verdi

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM