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Şırnak’ta 6 terörist öldürüldü

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist öldürüldü.

İHA | 08.06.2018 - 15:05..
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ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde bugün 07.30 sıralarında, İnsansız Hava Aracıyla (İHA) 6 bölücü terör örgütü mensubunun eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

HAVA HAREKATIYLA İMHA EDİLDİLER

Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, hava hücum harekatı ve yakın temas sonucu 6 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerle birlikte, 5 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof ve 1 adet roketatarın ele geçirildiği de bildirildi.

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