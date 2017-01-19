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Şırnak'ta 7 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan 'Yurtiçi Olaylar' bölümünde 18 Ocak tarihinde meydana gelen olaylar açıklandı.

19.01.2017 - 15:49
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Hakkari Yüksekova’da güvenlik güçlerin tarafından yapılan arazi aramasında; 1 dedektör, 29 av tüfeği ve çok miktarda ilaç ele geçirildi. Van Edremit’te güvenlik güçleri tarafından yapılan adli aramada; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 65 fişeği, 4 şarjörü, 2 telsiz ve 1 sinyal tespit cihazı ele geçirildi.

7 PKK'LI TESLİM OLDU

Şırnak Silopi'de Kuzey Irak'ta bulunan PKK'nın barınma alanlarından kaçan 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

MARDİN

Mardin Artuklu’da güvenlik güçleri tarafından yapılan adli aramada; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 193 fişeği, 4 şarjörü, 1 av tüfeği ve 15 fişeği ele geçirildi.

VAN

Van Gürpınar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjörü, 4 fişeği ile 6 bin karton kaçak sigara ele geçirildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta devam eden operasyonda tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde; 220 kg gıda ve muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ

Hakkari Çukurca’da devam eden operasyonda tespit edilen 3 ayrı sığınak içerisinde; 1 hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 45 kg amonyum nitrat, 5 kg C4 plastik patlayıcı, 9 TNT tahrip kalıbı, 10 kg toz patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 324 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 391 biksi makineli tüfek fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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