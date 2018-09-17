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Şırnak'ta ağustosta 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı

Şırnak’ta 5 yıl önce hizmete açılan Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ağustos ayında 38 bin 102 kişinin yolculuk yaptığı belirtildi.

DHA | 17.09.2018 - 16:32..
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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, ağustos ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın ayına göre yüzde 32 artışla 38 bin 102 oldu.

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 23 ARTTI

2018 Ağustos iç hat iniş- kalkış yapan uçak trafiği ise bir önceki yılın ayına göre yüzde 23 artışla 232'ye ulaştı. Yük trafiği ise toplamda yüzde 43 artışla 370 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Şırnak'ta ağustosta 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı

Şırnak'taki uçak seferlerinin ihtiyacı karşılamadığını ifade eden vatandaşlar ise, uçakla seyahat etmek isteyen çok yolcu olduğunu, ancak, uçak seferlerinin az olması nedeniyle ihtiyacı karşılamadığını, yetkililerden uçak sefer sayısının artmasını talep ediyor.

Şırnak'ta ağustosta 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı



Şırnak'ta ağustosta 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı

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