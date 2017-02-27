Şırnak'ta aranan FETÖ'cüler Bolu'da yakalandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarılan ve görevlerinden ihraç edilen üsteğmen M.K. ile astsubay Başçavuş E.C., Bolu'da polisin yol kontrolü sırasında yakalandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğretmen F.G. hakkında savcının itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

F.G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.