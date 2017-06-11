Şırnak'ta askeri birliğe roketli saldırı

Şırnak'taki Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6'ncı Motorlu Piyade Komutanlığı'na bağlı Seslice Tabur Komutanlığı'na bugün öğlen saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Roketin taburda bulunan bir binanın duvarına isabet etmesi sonucu yaralanan olmadı. PKK'lı teröristlerin roketli saldırısına askerlerin anında karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma çıktı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı