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Şırnak'ta bir terörist öldürüldü

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 07.01.2017 - 23:08
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Valilikten yapılan açıklamada, 4-7 Ocak tarihlerinde Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesini önlemek amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk alanındaki Gabar Dağı bölgesinde, 1.Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, 6.Motorize Piyade Tugay Komutanlığınca icra edilen müşterek operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait, 1 doçka, 3 uzun namlulu silah, 1 mayın, 2 el yapımı patlayıcı, 2 fünye, 134 doçka mermisi, 78 bixi mermisi, 500 gram kubar esrar ve çok sayıda yaşam, tıbbi malzemenin ele geçirildi."

Açıklamada, bölgedeki operasyonun kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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