Şırnak’ta bir terörist teslim oldu

H.B. isimli terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 ve 2016 yılları arasında Çukur, Barikat operasyonları döneminde PKK/KCK bölücü terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu ve illegal yollardan Suriye’nin Derik alanına geçiş yaparak PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. 8 ayrı terör suçundan aranan ve 27 ayrı bölücü terör örgütü mensubu tarafından teşhisi bulunan H.B isimli şahıs, yapılan istihbari çalışmalar sonucu örgütten kaçışına müteakip, Habur Kara Hudut Kapısından teslim alındı. Yasal işlemleri Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü de devam ediyor.