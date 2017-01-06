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Şırnak’ta çatışma: 1 terörist öldürüldü

Şırnak Gabar Dağı’nda çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü.

DHA | 06.01.2017 - 18:04
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Şırnak’ta çatışma: 1 terörist öldürüldü

Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Gabar Dağı’nda yürütülen operasyon sırasında bir mağarada terör örgütü PKK mensubu ya da mensuplarının olduğu tespit edildi.

TESLİM OL ÇAĞRISI YAPILDI

Mağarayı çevreleyen güvenlik güçleri, “teslim ol” çağrısı yaptı. Ancak çağrıya ateş açılarak, karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma devam ederken mağaraya doğru ilerleyişini sürdüren güvenlik güçleri, içeride bulunan bir teröristi öldürerek, etkisiz hale getirdi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mağara önündeki bir Doçka mevziisinin imha edildiği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de öğrenildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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