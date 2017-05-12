Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.
ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI
Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı. Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.
YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen şehit oldu.