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Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

12.05.2017 - 16:31
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Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı. Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

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