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Şırnak'ta çekicide 66 kilo eroin ele geçirildi

Polisin bir araç çekicisinde yaptığı aramada 66 kilo 957 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

24.10.2017 - 11:22
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 21 Ekim saat 01.00 sıralarında terörün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

Şırnak'ta çekicide 66 kilo eroin ele geçirildi

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARANDI

"Şırnak il merkezi Uludere’den giriş noktasında 2006 model beyaz renkli MAN marka çekici ve bu çekiciye bağlı dorsenin durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan kontrolde 'Asena' isimli narkotik dedektör köpeği aracın ön taraf çekici kısmına tepki vermiştir.

66 KİLO EROİN

Bunun üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında Cumhuriyet Savcısından alınan yazılı talimata istinaden yapılan aramada toplam 66 kilo 957,87 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak araç şoförü ve yolcu koltuğunda oturan 2 şahıs Türk Ceza Kanunu 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak gözaltına alınmış, şahısların şube müdürlüğümüzde yapılan üst aramasında üzerlerinden çıkan toplam 6 bin 500 dolar ve bin 395 TL paraya el konulmuştur. Şüpheli şahıslar TCK 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."

Şırnak'ta çekicide 66 kilo eroin ele geçirildi

Şırnak'ta çekicide 66 kilo eroin ele geçirildi

Şırnak'ta çekicide 66 kilo eroin ele geçirildi

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