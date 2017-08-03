Şırnak'ta çocuk şenliği başladı

Şırnak Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Kültür Evi'nin ortak organizasyonu ile kentteki çocuklara yönelik 3 günlük etkinlik düzenleniyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN...

Çocukların stres atmaları için düzenlenecek etkinler ilki dün akşam şehir stadyumununda başladı.

Gençlik Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, okulların tatil olmasıyla tatile gidemeyen çocukları sevindirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, 30 gönüllü ile bu organizasyonu yürüttüklerini söyledi.

OYUNLAR OYNANIYOR

Altürk, "Etkinlikte amacımız yaz aylarında boşta kalan çocuklarımıza verimli zaman geçirmelerini sağlamak ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı yeniden canlandırmaktır. Programımız 3 gün sürecek. Programımızın içerisinde şişme parkımız, tırmanma duvarımız, yüz boyama etkinliğimiz, hatıra köşemiz, ip atlama, sek sek, atış oyunu, çuval yarışı gibi bir sürü etkinlik var. Tüm Şırnak halkımızı bu şenliğe davet ediyoruz" diye konuştu.

































