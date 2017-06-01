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Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Düşen helikopterin bulunduğu alanda olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

01.06.2017 - 06:21
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Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı görüntülendi. Şırnak'ta dün akşam düşen askeri helikopterin bulunduğu alanda olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Olay yerinde, askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşmesi sonucu çıkan yangının izleri ile helikopterin parçalarının bazılarından dumanlar çıktığı görüldü.

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TELLER KOPTU

Arazinin tepesinde bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçalar alt taraflara yayıldı. Helikopterin düştüğü alan ile yüksek gerilim hattı arasında yaklaşık 200 metre olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerinin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üstünde sarktığı tespit edildi.

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olay yerinde incelemesi tamamlandı. Kaza kırım ekibinin inceleme yapması bekleniyor. Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi




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