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Şırnak'ta ele geçirilen mühimmatlar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatlar bulundu.

04.06.2017 - 16:20
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Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda, örgüte büyük darbeler vuruluyor.

AĞIR SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Silopi İlçesi Cudi Mahallesi'nde ihbar üzerine bir evde yapılan aramada cephanelik ele geçirildiği belirtilerek, "Silopi İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Cudi Mahallesinde bulunan bir adreste yapılan çalışmalarda; 1 Bixi silah, 21 el bombası, 20 sevk fişeği, 20 roketatar başlığı, 5 bin çeşitli çaplarda fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Şırnak'ta ele geçirilen mühimmatlar

Şırnak'ta ele geçirilen mühimmatlar

Şırnak'ta ele geçirilen mühimmatlar

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