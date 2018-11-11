Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

Dicle Elektrik, şimdiye kadar kaçağı önleyen 335 panonun yakılıp kırıldığı Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde engellemeler yüzünden durdurulan iletim hatlarının yer altına alınarak Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarının kurulması çalışmalarına, halkın da ikna edilmesinin ardından yeniden başladı.

KAÇAK ELEKTRİK İÇİN SALDIRIYORLAR

Kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı için gerekli olan kayıt dışı kullanımı önlemeyi de içeren yatırımlara karşı çıkılan yerlerden biri olan Şırnak’ın Cizre, Silopi ve Güçlükonak ilçelerinde kısa süre öncesine kadar Dicle Elektrik tarafından kurulan panolara saldırılar yaşanmıştı.

ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda Şırnak’taki müşterilerine de kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için yatırım yapan Dicle Elektrik, burada iletim hatlarını yer altına aldı.

Ancak hala bazı bölgelerde bu hatlar, yer altına alınamıyor, alınmasına engel olunuyor..