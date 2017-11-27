Şırnak'ta eski AK Partili başkana saldırı

2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 5 Rus sporcuya, doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası verildi.

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İzmir'de suya yüzde 10 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere suya yüzde 10 zam yaptı.