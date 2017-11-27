taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9112
EURO
4,6554
ALTIN
162,84
PETR
63,8600

Şırnak'ta eski AK Partili başkana saldırı

Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, aracından indiği sırada teröristlerin patlayıcılı saldırısında hafi yaralandı.

AA | 27.11.2017 - 23:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik'e el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Birlik, Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde aracından indiği sırada terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda hafif yaralandı.

Şırnak'ta eski AK Partili başkana saldırı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Birlik'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sonucu araçta hasar meydana geldi.

Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Birlik, 11 Kasım'da gerçekleştirilen AK Parti Şırnak 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'de görevi Rahmet Taşar'a devretmişti.



İlginizi Çekebilir
Beton mikseri evin yatak odasına daldı
İstanbul Kağıthane'de park halinde olan beton mikseri kaymaya başladı ve eve girerek durabildi.
Elleri, ayakları zincirle bağlı 57 Pakistanlı bulundu
İstanbul Arnavutköy'de elleri ve ayakları zincirle bağlı mülteciler bulundu.
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.
İtfaiye kuyuya düşen kediyi kurtardı
Denizli'nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik boş su kuyusuna düşen sokak kedisini, itfaiye ekipleri kurtardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM