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Şırnak’ta hain saldırı: 1 asker yaralı

Güçlükonak ilçesinin Fındık beldesi kırsalı bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, güvenlik güçlerine PKK’lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

İHA | 24.07.2018 - 10:50..
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Şırnak’ta hain saldırı: 1 asker yaralı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Fındık beldesinin Gabar Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir uzman çavuş yaralandı.

Güvenlik güçlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON SÜRÜYOR

Devam eden operasyon bölgesine Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığından helikopterlerle birlikler gönderildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.

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