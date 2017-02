Şırnak'ta hendek mağdurlarına 323 milyon lira ödendi

Şırnak merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda bulunanlarla bir araya gelen, Vali Ali İhsan Su, terör olaylarında etkilenen yerlerle ilgili yapılacak çalışmaları anlattı.

Kentte yapılacak konut ve gerçekleşecek yatırımlarla ilgili bilgi veren Vali Su, Şırnak'ta alt yapının sıfırdan yenilendiğini, havaların düzelmesiyle kenti yeniden inşa edeceklerini söyledi. Şırnaklılar'ın desteğiyle terör örgütü PKK'nın belini kırdıklarını anlatan, PKK'lıların kent merkezinde tuzakladığı patlayıcıları temizlediklerini söyleyen Vali Su, şöyle konuştu:

"İLK ETAPTA 6 BİN KONUT İNŞAA EDİLECEK"

"Burada PKK terör örgütü gelmiş barikatlar ve çukurlar kazmış. Vatandaş evine gidemiyor ve her yere patlayıcılar döşemişti. Ama güvenlik kuvvetlerimiz Şırnaklı vatandaşlarımızın desteği ile terör örgütü PKK'nın belini kırdı. Bu arada terör örgütü vatandaşın malı, mülküymüş bakmıyor. Vatandaşı düşünmüyor. O kimin maşasıysa ona hizmet ediyor. Onun maşalığını yapıyor. Vatandaşı düşünmediği için vatandaşın kapısına, evin içindeki dolabına, mutfağındaki buzdolabına, yollara patlayıcı döşemiş. Biz bunların hepsini temizledik. Bunlar patladı, vatandaşın evi hasar gördü, yıkıldı. Şimdi Şırnak'ı temizledik. Hendek ve barikat operasyonlarda etkilenen yerlerde ilk etapta 6 bin konut inşa edilecek. Şu anda ihalelerden bir tanesi yapıldı. İki gün önce Gazi caddesindeki konut ihalesi yapıldı. Diğerleri de yapılıyor. Hepsini bu sene içinde bitireceğiz ve vatandaşlarımıza evlerini vereceğiz. Konut yapılırken vatandaşın 100 metrekare evi varsa, 100 metrekare ev veriyoruz. Bir lira para ödemeyeceksiniz. Sana sıfır ev vereceğiz. Esnafımızın zararlarını tespiti için bir komisyon kurduk. Bu komisyon şu an çalışmalarını devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın binaların yüzde on iki oranında da ev eşyası parasını ödüyoruz. İlk etapta bunu yüzde 6'sını ödüyoruz. Bütün bunlarla beraber burayı inşallah 1 yıl içinde, bu senenin sonuna kadar yeniden inşa edeceğiz. Modern bir Şırnak inşa edilmiş olacak."

“VATANDAŞLARA 323 MİLYON LİRA PARA ÖDEDİK"

Şırnak Valisi Su, terör olaylarında etkilenen Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yaşayanlara Valilik olarak şimdiye kadar 323 milyon lira ödeme yaptıklarını da belirterek, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, hükümetimiz diyor ki, ne gerekirse yapacağız. Şu anda da yapılıyor. İlimizde 2016'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 153 milyon lira vatandaşlarımıza yardım yapıldı. Cizre, Silopi ve İdil'de daha önce başladık. Yaklaşık 146 milyon zarar ödemesi yaptık. 24 milyon eşya ödemesi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnsanlarımızın refah seviyesini yükseltmek amacımız. İşsizliğe çözüm bulmak, eğitimini iyi yapmak, ekonomisini iyileştirmek, sosyal imkanlarını artırmak, bütün bunları yapmak için, Ankara'da öyle bir çalışıyorlar ki gece gündüz çalışıyorlar. Biz de onu aynı şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Silopi'de konutların bir kısmı bitti. Şu anda da devam edenler de var. Cizre ve İdil'de devam ediyor. Burada da başlayıp bir yıl içinde bitiriyoruz. Hepimiz şahit olacağız ki bu yılın sonunda her şeyi ile dört dörtlük ve bütün sorunların çözülmüş olarak göreceğiz. Bunu hep beraber başaracağız."

"TERÖRDEN BİR ŞEY BEKLENMEZ"

Şırnaklı Adil Akbaş ise, Vali Su'yu dinledikten sonra "Hep beraber inşallah başaracağız. Sizden beklentimiz çok yüksek. Terörden bir şey beklenilmez. Felaketten başka ne beklenir. Halkta bunu bir şekilde devlete izah etti. Biz bunların arkasında değiliz. Biz istemiyoruz bunları. Devlet büyüktür, devlet bunların üstesinden gelir" diye konuştu.