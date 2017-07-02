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Şırnak'ta işçilere saldıran teröristler öldürüldü

PKK'lı teröristler Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye saldırdı.

02.07.2017 - 20:43
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Akşam saatlerinde yapımı süren Şırnak-Van karayolunda çalışan şantiye işçilerine saldıran teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendiren 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

Şırnak'ta işçilere saldıran teröristler öldürüldü

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi yaralanmıştı.

Şırnak'ta işçilere saldıran teröristler öldürüldü


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