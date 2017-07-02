Şırnak'ta işçilere saldıran teröristler öldürüldü

Akşam saatlerinde yapımı süren Şırnak-Van karayolunda çalışan şantiye işçilerine saldıran teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendiren 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi yaralanmıştı.