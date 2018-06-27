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Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar kırıldı

DEDAŞ, Şırnak merkez ile Cizre ilçesinde kurduğu alçak gerilim sayaç panolarına yönelik, kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırılarda 18 panonun tahrip edildiğini duyurdu.

DHA | 27.06.2018 - 11:40..
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DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak kent merkezinde kaçak elektrik kullanımını önleyen panolardan 17'sinin, Cizre ilçesinde de birinin saldırılarda tahrip edildiğini açıkladı.

"YENİLERİ KURULACAK"

Açıklamada, şöyle denildi: "Şırnak'ta değişik tarihlerde çok sayıda alçak gerilim sayaç otomasyon panosuna saldırı düzenlenmiş, onlarca pano tahrip edilmişti. Bu kez de iletim kablolarının yer altına alınmasının ardından merkez Gündoğdu Mahallesi'nde montajına başlanan elektrik dağıtım panoları, saldırganların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 17 pano tahrip edildi. Kullanılamaz hale gelen panoların yerine yenilerini kurmak için Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri hemen çalışma başlattı.

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar kırıldı


"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Cizre ilçesinde gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıda ise kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kullanımda olan bir alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu kırarak tahrip etti. Panoyu kırmakla yetinmeyen saldırganlar, içerisinde bulunan ve abonelerin tüketimini ölçmek için kullanılan elektrik sayaçlarını da sökerek beraberlerinde götürdüler. Cizre'deki saldırının ardından da Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri yenileme çalışması başlatırken, her iki saldırıyla ilgili olarak güvenlik ekipleri soruşturma başlattı."

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar kırıldı

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar kırıldı

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar kırıldı


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