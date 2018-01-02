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Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı

Cizre ilçesinde, vatandaşların kullandığı enerjinin kalitesini artırmak ve kaçak elektriği önlemek için kurulan panoların 46'sına zarar verildi.

İHA | 02.01.2018 - 12:05..
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Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kaçak elektriği önlerken enerji kalitesini artırmak ve vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için kurulan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kaçak kullanmakta ısrarcı olanların hedefi haline geldi.

HER GECE KIRIYORLAR

Şırnak’ın Cizre ilçesinde neredeyse her gece 3-5 pano kırılırken, 21 Aralık’ta 26 panonun kırıldığı toplu saldırıdan bu yana hasar gören pano sayısı 46’ya ulaştı.

Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, sorumluluk bölgelerindeki müşterilerine daha kaliteli elektrik enerjisi sunmak için gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında bir dizi projenin hayata geçirilmekte olduğu vurgulandı.

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı

KESİNTİLER ÖNLENECEK

ASOP uygulamasını içerisinde barındıran Yatay Sayaç Projesi’nin de bunlardan biri olduğu ifade edilen açıklamada, “Proje gereğince sık sık arızalara ve dış müdahalelere açık olan, kesintilere sebebiyet verebilen havai hatları yeraltına alıyoruz. Bu sayede hem arıza kaynaklı kesintiler azalıyor, hem de enerji kalitesi artıyor. Yine dış müdahaleleri önlemek için yapı içlerindeki ölçüm cihazlarını yeraltına alma çalışmasının bir parçası olarak kurulan ASOP’ların içerisine alıyoruz. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17. maddesine dayanarak gerçekleştirdiğimiz bu uygulama sayesinde kaçak elektrik önlenerek iletim hatları muhafaza altına alındığından kesintiler neredeyse sona ermiş oluyor” denildi.

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı

SAYI 46'YA ÇIKTI

Enerjisini kayıt altında kullanarak faturasını düzenli ödeyenlerin bu uygulamadan son derece memnun olduklarının kaydedildiği açıklamada, “Kaçak elektrik kullananlar panolarımıza saldırarak tahrip etmekte, böylece diğer vatandaşlara da ciddi biçimde zarar vererek, onları mağdur etmektedir. Sadece Şırnak’ın Cizre ilçesinde 21 Aralık’ta 26 panomuzun kırıldığı toplu saldırıdan bu yana neredeyse her gece benzer saldırılar yapılıyor. Son günlerde kullanılamaz hale getirilen pano sayısı 46’yı buldu. Öncesinde de 5 panomuz daha kırılmıştı. Saldırı yaşanan mahallelerdeki vatandaşlar hem mağdur, hem tedirgin. Alınan tedbirlere rağmen saldırılar devam ediyor. Bu saldırıların devam etmesi halinde ilçe geneline sağlıklı ve kesintisiz enerji verme olanağı kalmayabilir. Bu sebeple Cizreli vatandaşlarımızı, bu konuya karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı

Şırnak'ta kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı

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