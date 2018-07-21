Şırnak'ta kaçak elektrikle mücadele

Dicle Elektrik, şimdiye kadar kaçağı önleyen 335 panonun yakılıp kırıldığı Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde engellemeler yüzünden durdurulan iletim hatlarının yer altına alınarak Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarının kurulması çalışmalarına, halkın da ikna edilmesinin ardından yeniden başladı.

KAÇAK ELEKTRİK İÇİN...

Kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı için gerekli olan kayıt dışı kullanımı önlemeyi de içeren yatırımlara karşı çıkılan yerlerden biri olan Şırnak’ın Cizre, Silopi ve Güçlükonak ilçelerinde kısa süre öncesine kadar Dicle Elektrik tarafından kurulan panolara saldırılar yaşanmıştı.

ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda Şırnak’taki müşterilerine de kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için yatırım yapan Dicle Elektrik, burada iletim hatlarını yer altına aldı.

TOPLAM 335 PANOYU PARAMPARÇA ETTİLER

Bu yatırımla birlikte Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları kuruldu. Yatırım bölgesindeki vatandaşlar arıza ve buna bağlı kesintiler sona erdiği için yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getirirken kayıt dışı kullanımda ısrarcı olan kesimler ise ölçüm cihazlarını da içerisinde barındıran panoları yakıp kırmaya başladı.

Son 3 yıl içerisinde Silopi’de 106, Güçlükonak’ta 105 Cizre’de 102 ve Şırnak il merkezinde 22 olmak üzere toplam 335 pano tahrip edildi.

Yaşanan bu olaylarla ilgili gerek yöneticiler, gerekse güvenlik birimlerinin çabaları sonucunda birçok saldırı olayının faili belirlenerek, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

YAPIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde de bir süredir sayaçlarının konutları dışına kurulacak olan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panolarında muhafaza edilmesine karşı çıkan bazı vatandaşlar, Dicle Elektrik tarafından başlatılan yatırım çalışmalarını engelliyordu.

YATIRIM BAŞLADI

Bu sebeple yaşanan sorun, gerek ilçedeki yöneticilerin devreye girmesi gerekse Dicle Elektrik ekiplerinin vatandaşlara bu yatırımın sağlayacağı faydaları anlatarak onları ikna etmesinin ardından önemli ölçüde sona erdi.

Bunun ardından da enerjisi kesik olan yerlere elektrik verilerek, gerekli yatırım çalışmalarına yeniden başlandı.

ABONELER MEMNUN

Kaçak kullanmakta ısrarcı olanların gerçekleştirdiği saldırılara rağmen Dicle Elektrik Dağıtım, bir yandan halka bu panoların ileride sağlayacağı yararları anlatmaya, diğer yandan da kırılanları yenilemeye devam etti. Yenilemelerin dışında son 1,5 yılda Şırnak’ta 1.018 pano monte edilerek işler hale getirilen 538 pano bölgesindeki 4.720 abone bu sisteme dahil edildi. Enerji şirketi Şırnak’ta yıl sonuna kadar 12 bin aboneyi daha sisteme dahil etmeyi planlıyor.