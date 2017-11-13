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Şırnak'ta kanalizasyona düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şırnak'ta arkadaşları ile oynarken, 4 gün önce açılan kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki Feyzullah Kabul öldü.

13.11.2017 - 07:25
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Şırnak'taki Vakıfkent Mhallesi 21'inci Cadde üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan 4 yaşındaki Feyzullah Kabul, açık kanalizasyon çukuruna düştü. Olayı haber alarak bölgeye gelen belediye, AFAD ve sağlık ekiplerine çevredekiler de destek verdi.

Şırnak'ta kanalizasyona düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Yapılan aramalar sonucunda 4 yaşındaki Feyzullah Kabul, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde bulundu. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabul, yapılan ilk müdahale ardından yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunan Feyzullah Kabul yapılan müdahalelere rağmen gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Kabul’un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Tekser mezarlığına defnedildi.

Şırnak'ta kanalizasyona düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

GÜVENLİK ŞERİDİ YOKTU

Şırnak Belediyesi'ne iş yapan yüklenici firmanın 4 gün önce açtığı kanalizasyon çukuru etrafında herhangi bir güvenlik şeridi olmadığı belirtildi. Kanalizasyon hattı için açılan çukurun içinden su geçtiği görülürken, küçük çocuğun düştükten sonra suya kapılarak 200 metre sürüklendiği belirtildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, yüklenici firmanın olayla ilgili ihmalinin bulunup bulunmadığına yönelik araştırma devam ediyor. Görgü tanıkları, yağmur yağması sonucu açılan kanallarda su birikintisi oluştuğunu belirtti.

Şırnak'ta kanalizasyona düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şırnak'ta kanalizasyona düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

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