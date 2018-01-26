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Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Şırnak Cizre'de kamyonetin tırın dorsesiyle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise tedaviye alındı.

İHA | 26.01.2018 - 18:21..
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Cizre-Şırnak karayolunun 20’inci kilometresinde bulunan Kızılsu köyü yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte Şırnak’tan Cizre’ye gelmekte olan Hazım Hakseven yönetimindeki 47 PH 841 plakalı kamyonet, yokuş aşağı olan viraja geniş giren Vedat B. yönetimindeki 73 SA 394 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı.

KAMYONET DEVRİLDİ

6 kişinin içinde bulunduğu kamyonet çarpışmanın etkisi ile tır dorsesinin altında metrelerce sürüklendikten sonra şarampole devrildi.

Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Hazım Hakseven olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Leyla, çocukları Asım, Hazım, Havin ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Kaza ihbarı ile birlikte olay yerine Cizre ve Şırnak’tan AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 5 yaralı VİDEO

YARALILAR HASTANEDE

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Cizre ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklardan Asım Hakseven doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi Azad Hakseven’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 5 yaralı

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