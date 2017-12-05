Şırnak'ta kentsel dönüşüm zamanı

İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında belediyeye görevlendirme yapılan Şırnak'ta hayata geçirilen projelerle yaşam standartları yükseliyor.

Şırnak Belediyesince terör saldırılarının izlerinin silinmesi, temizlikten altyapı ve üstyapıya, yollardan kültürel, sosyal ve sportif alanlara kadar kentin her alanda belediyecilik hizmeti ile buluşması adına çok sayıda proje hazırlandı.

160 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bir yılda hayata geçirilmesi için hazırlanan 160 milyon liralık yatırımı öngören projeler birbiri ardına uygulanırken terörün izlerinden arındırılmaya çalışılan kentte büyük dönüşüm yaşanıyor.

SU VE KANALİZASYON HATLARI YENİLENDİ

Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, yürütülen operasyonlarla huzurun tesis edildiği kentte, belediye olarak en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi. Terör örgütü PKK'nın kentte tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 6 mahallede altyapının tamamen çöktüğünü anlatan Bedirhanoğlu, su ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini belirtti.

Bedirhanoğlu, kent genelinde kanalizasyon ve içme suyu hatlarında önceki belediyeler tarafından döşenen asbestli boruların kaldırılarak, yerine yeni modern borular döşendiğini, vatandaşların temel ihtiyaçlarından içme suyuna ilişkin sorunu çözdüklerini anlattı.

BELİRLİ BİR TAKVİMLE BORÇLAR ÖDENİYOR

Belediyede yönetimi borçla devraldıklarını belirten Bedirhanoğlu, "Belediyenin kamu kurum ve kuruluşlara 45 milyon liralık borcu vardı. Bunları belirli bir takvime bağlayarak ödüyoruz." diye konuştu.