Kürtçe propaganda yasak iddiasına yalanlama

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kürtçe propagandanın ilde yasaklandığı yönündeki yayınlanan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

HABERLER GERÇEK DIŞIDIR

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 58. maddesi uyarınca "Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda,Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilir.'" hükmü gereğince serbest olduğu anımsatılan açıklamada, "Kürtçe propagandanın ilimizde yasaklandığı yönündeki yayınlar tamamıyla gerçek dışı asılsız haberlerdir." denildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Valiliğimizce HDP'nin 'Bejin Na' isimli şarkısı içinde geçen Kürtçe (... hayır hayır tek bayrağa ... hayır hayır tek millete) ibareleri sebebiyle anayasanın ilgili maddesi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştır. İçişleri Bakanlığımızca da HDP yetkililerine konu iletilmiş, parti yetkililerince şarkının bu bölümünün değiştirileceği ifade edilmiştir. "