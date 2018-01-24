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Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevziler arasına gizlenmiş 4 adet el yapımı patlayıcı tespit ederek imha etti.

İHA | 24.01.2018 - 00:03..
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Tahtakayalıkları mevkii bin 906 rakımlı tepede mevziler arasına gizlenmiş 4 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, yerinde imha edildi.

Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 22 Ocak 2018 tarihinden itibaren icra edilen operasyon esnasında Tahtakayalıkları mevkii 1906 rakımlı tepede mevziler arasına gizlenmiş 40 kilogram patlayıcı ile yapılmış 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir” denildi.

Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu


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Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

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