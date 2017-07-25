Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü anlar

'Taarruz' parolasıyla operasyonlara devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında örgüte bir darbe daha vurdu.
6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Taarruz helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 2'si kadın olmak üzere 6 PKK'lı terörist öldürüldü.
TAARRUZ HELİKOPTERİ OLAY YERİNDE
Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyona ait fotoğrafları yayınlamasından sonra, operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde; taarruz helikopterinin teröristleri ateş altına aldığı görülüyor.