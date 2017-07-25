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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü anlar

Beytüşşebap kırsalında çıkan çatışmada 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

25.07.2017 - 07:08
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'Taarruz' parolasıyla operasyonlara devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında örgüte bir darbe daha vurdu.

6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Taarruz helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 2'si kadın olmak üzere 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü anlar

TAARRUZ HELİKOPTERİ OLAY YERİNDE

Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyona ait fotoğrafları yayınlamasından sonra, operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde; taarruz helikopterinin teröristleri ateş altına aldığı görülüyor.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü anlar VİDEO

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