'Taarruz' parolasıyla operasyonlara devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında örgüte bir darbe daha vurdu.

6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Taarruz helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 2'si kadın olmak üzere 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

TAARRUZ HELİKOPTERİ OLAY YERİNDE

Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyona ait fotoğrafları yayınlamasından sonra, operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde; taarruz helikopterinin teröristleri ateş altına aldığı görülüyor.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü anlar VİDEO