Şırnak'ta PKK'nın 2 mağarası imha edildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 13 Şubat'ta "Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege" operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

EYP İÇİN PİL BLOĞU BULUNDU

Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 mağara ve barınağın imha edildiği vurgulanan açıklamada, "Aramalar sonucunda mağara ve barınaklarda terör örgütüne ait 5 küçük tüp, 3 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 20 Kalaşnikof şarjörü, 100 metre kablo, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda pil bloğu ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.