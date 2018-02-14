taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.455
USD
3,7815
EURO
4,7008
ALTIN
164,61
PETR
64,4800

Şırnak'ta PKK'nın 2 mağarası imha edildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılan 2 mağara ve barınak imha edildi.

AA | 14.02.2018 - 22:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 13 Şubat'ta "Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege" operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

Şırnak'ta PKK'nın 2 mağarası imha edildi

EYP İÇİN PİL BLOĞU BULUNDU

Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 mağara ve barınağın imha edildiği vurgulanan açıklamada, "Aramalar sonucunda mağara ve barınaklarda terör örgütüne ait 5 küçük tüp, 3 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 20 Kalaşnikof şarjörü, 100 metre kablo, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda pil bloğu ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hatay'da YPG'lilere gönderilen kamuflajlar ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriye'de bulunan PYD/YPG'li teröristlere götürüldüğü belirlenen 202 kamuflaj ve 20 çift ayakkabı ele geçirildi.
Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok
Doğu Karadeniz Bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.
Hakkari'de 19 çuval amonyum nitrat ele geçirildi
Hakkari’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütüne ait patlayıcı yapımında kullanılan 950 kilogram amonyum nitrat maddesi bulundu.
Almanya'dan Irak'a 350 milyon euro hibe
Federal Alman Hükümeti Kalkınma Bakanlığı, Irak'ın yeniden yapılanması için Irak'a 350 milyon euro hibe edeceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD’ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

227
ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

100
Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verecek

Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verecek

332
Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

358
Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

173
Ankara Valiliği'nden patlama uyarısı

Ankara Valiliği'nden patlama uyarısı

21
Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM