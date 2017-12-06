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Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

Silopi'de PKK'lı teröristlerin eylemlerde iletişim kurmak için kurduğu çağrı merkezine baskın düzenlendi.

DHA | 06.12.2017 - 15:38..
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Şırnak Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Silopi ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının çağrı merkezi olarak kullandıkları belirtilen bir yer tespit etti.

İSTİHBARAT 4 AY BOYUNCA TAKİPTEYDİ

Gizli yürütülen operasyonda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yeri takibe alındı. İstihbarat ekiplerinin de yer aldığı çalışmada iş yeri 4 ay boyunca izlendi. Fiziki ve teknik olarak izlenen İpekyolu caddesi üzerindeki iş yerinin camlarının siyah olması ve bir kişinin sürekli iş yeri önünde hazır beklemesi güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

BASKIN DÜZENLENDİ

Bir süre takibini sürdüren jandarma ekipleri, iş yerinde şüpheli durumları tespit etmeleri üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda, PKK'lıların çağrı merkezi olarak kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler ele geçirildi. İş yerinde yapılan arama sonucunda, 20 bin Irak bölgesinde kullanılan Korek hattı, 8 sinyal verici modem, 8 akü ve çok sayıda iletişim kabloları bulundu. Ayrıca her modem de 8 adet sim kart yuvasının olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BÖYLE BİR SİSTEM ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye genelinde böylesi bir sistemin ilk olarak Silopi ilçesinde ele geçirildiğini belirten güvenlik kaynakları, örgüt mensupları bu merkezi iletişim aracı için kullandıklarını söyledi.

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinince 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen teçhizat incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

Şırnak'ta PKK'nın çağrı merkezi bulundu

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