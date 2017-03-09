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Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Barbaros Mahallesinde bir evin bodrum katında PKK/KCK Terör Örgütün mühimmat deposu bulundu.

09.03.2017 - 09:16
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şırnak

Konu ile ilgili Şırnak Valiliği, Silopi’de bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi Otomatik Tüfek, 5 adet Roket Atar Silahı, 6 adet AK-47 Uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

DEPODAN ÇIKAN MÜHİMMATLAR

Şırnak Valiliği, “Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Barbaros mahallesinde bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi Otomatik Tüfek, 5 adet Roket Atar Silahı (RPG7), 6 adet AK-47 Uzun namlulu silah, 3 adet Anti Tank Mayını, 29 adet Roket Atar mühimmatı, 25 adet Luncher, 9 adet Luncher yuvası, 22 adet El Bombası, 17 adet El Bombasına ait fünye, 33 adet Roket sevk fişeği, 1 adet 40mm çapında bomba atar silah, 6 adet Cep telefonu, 9 adet Telsiz, 1 adet Dürbün, 1 adet Telsiz şarj aleti, 5 adet Telsiz bataryası, 1 adet Akü, 9 adet Duracell pille hazırlanmış düzenek, 10 adet uzaktan kumandalı anahtar sistemi, 4 adet uzaktan kumandalı ateşleyici sistem, 10 adet Alphe Free uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve bunlara ait 2 adet uzaktan kumanda, 4 adet Duracell pil, 1 adet Gaz maskesi filtresi, 41 adet AK-47 Şarjörü, 8 adet Bidon içerisinde 3000 adet muhtelif çaplarda fişek, Çok miktarda tıbbi malzeme ve elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulundu VİDEO

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