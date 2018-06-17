Şırnak'ta PKK'nın şehit ettiği babalarını andılar

Güvenlik korucusu olan muhtar Osman İnal, 21 Eylül 2015'te eşinin yanında PKK tarafından katledildi. Alışveriş sırasında kalleş saldırıya uğrayarak şehit olan İnal'ın çocukları 3 yıldır Babalar Günü'nü babasız geçiriyor.





"TERÖRİSTLER YÜZÜNDEN BABAMIN ELİNİ ÖPEMİYORUM"

Kardeşlerden Hasan İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının teröristler tarafından şehit edildiğini belirterek, 3 yıldır Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'nü babasız geçirdikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Babasının, annesinin gözü önünde şehit edildiğini aktaran İnal, "Bundan dolayı annemiz de psikolojik olarak etkilendi. Dolayısıyla hem babamızı hem de annemizi kaybetmiş olduk ama olsun, vatan sağ olsun. Bugün Babalar Günü. Biz de isterdik babamızın ellerinden öpelim ama teröristler buna izin vermedi." dedi.

Umut İnal da babasını çok özlediğini dile getirerek, "Bugün babamın elini öpmek isterdim ancak teröristler yüzünden Babalar Günü'nü mezarlıkta geçiriyoruz." ifadesini kullandı.