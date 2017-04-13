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Şırnak'ta PKK'nın silah ve el bombaları bulundu

Silopi'de PKK'lıların toprağa gömdüğü mühimmatlar ele geçirildi.

13.04.2017 - 10:48
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Silopi İlçesi'nin Buğdaylı ile Bostancı Köyüi arasında silah ve bomba olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin söz konusu bölgeye düzenlediği operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 5  AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1892 adet dolu fişek, 29 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 4 adet savunma tipi el bombası, 10 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül, 1 adet M-16 marka piyade tüfeğine ait olduğu değerlendirilen dipçik ve yayı, 5 adet hücum yeleği, 2 adet palaska ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Şırnak'ta PKK'nın silah ve el bombaları bulundu

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