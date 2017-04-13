Şırnak'ta PKK'nın silah ve el bombaları bulundu

Silopi İlçesi'nin Buğdaylı ile Bostancı Köyüi arasında silah ve bomba olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin söz konusu bölgeye düzenlediği operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 5 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1892 adet dolu fişek, 29 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 4 adet savunma tipi el bombası, 10 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül, 1 adet M-16 marka piyade tüfeğine ait olduğu değerlendirilen dipçik ve yayı, 5 adet hücum yeleği, 2 adet palaska ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."