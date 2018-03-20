taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.432
USD
3,9265
EURO
4,8245
ALTIN
165,72
PETR
67,5500

Şırnak'ta PKK'ya ait EYP imha edildi

Uludere ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda bir patlayıcı bulundu.

DHA | 20.03.2018 - 18:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda, Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur Sınır Kapısı arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş halde patlayıcı ve düzenekler bulunduğu belirtildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Operasyonda, 2.5 kg plastik patlayıcı madde, 8 elektrikli fünye, 2 el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 büyük pil, 8 parça tesiri için mermer parçası, 3 kalem pil, 2 elektrikçi bandı ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcının daha sonra imha edildiği bildirildi.

Şırnak'ta PKK'ya ait EYP imha edildi



Şırnak'ta PKK'ya ait EYP imha edildi



Şırnak'ta PKK'ya ait EYP imha edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
356 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 326'sı adli 30'u idari yargı olmak üzere 356 hakim ve savcıya kapsayan yeni bir kararname hazırladı.
Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar
Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.
Akdeniz'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda ve 400 kilo ağırlığında küt burun cinsi köpek balığı takıldı.
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı
Malatya'da silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

209
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

71
Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

64
Deniz Baykal yurda döndü

Deniz Baykal yurda döndü

66
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

56
Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

68
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM