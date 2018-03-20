Şırnak'ta PKK'ya ait EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda, Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur Sınır Kapısı arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş halde patlayıcı ve düzenekler bulunduğu belirtildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Operasyonda, 2.5 kg plastik patlayıcı madde, 8 elektrikli fünye, 2 el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 büyük pil, 8 parça tesiri için mermer parçası, 3 kalem pil, 2 elektrikçi bandı ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcının daha sonra imha edildiği bildirildi.