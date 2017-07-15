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Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'nde polis, asker ve vatandaşlar bir arada yürüdü.

15.07.2017 - 21:29
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15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak'ta Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Yoğun güvenlik önlemleri altında Aydınlıkevler Mahallesi'nden başlayan ve karayolları kavşağında son bulan yürüyüşte Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, sivil toplum kuruluşları, askerler, polis ve vatandaşlar birlikte yürüdü.

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ' sloganları attı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra karayolları kavşağında demokrasi nöbetine katıldı.

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

Şırnak'ta polis, asker ve vatandaşlar birlikte yürüdü

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