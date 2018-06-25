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Şırnak'ta polis izinsiz gösteriye müdahale etti

Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen guruba polis müdahale etti.

İHA | 25.06.2018 - 02:15..
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Cizre’de 24 Haziran Milletvekili Seçimleri’nde HDP’nin yüzde on barajını geçmesini HDP’liler özel araçları ile cadde ve sokaklarda tur atarak kutladı.

POLİSE TAŞLARLA SALDIRDILAR

HDP’lilerin sevinç gösterileri sırasında seçim güvenliği için ilçenin birçok noktasında görev yapan polis zırhlı araçlarına ara sokaklarda toplanan bazı guruplar tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Dağılın, uyarılarına uymayan guruplara polis müdahale etti.

Şırnak'ta polis izinsiz gösteriye müdahale etti

POLİS, SALDIRGANLARI DAĞITTI

Cudi Mahallesi Eski Mezbahane mevki, Nur Mahallesi Botaş Caddesi ve İdil Caddesi’nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen guruplara polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahalesi ile göstericiler ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis olası başka bir olayın yaşanmaması için ilçe genelinde güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı.

Şırnak'ta polis izinsiz gösteriye müdahale etti

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