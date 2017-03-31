Şırnak’ta polis memuru intihar etti

Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Uğur İlki, kaldığı lojmanda beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. İlki'nin yardımına silah sesini duyan meslektaşları koştu. Çağırılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur İlki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Konya nüfusuna kayıtlı polis memuru İlki'nin intihar nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Uğur İlki, kaldığı lojmanda beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. İlki'nin yardımına silah sesini duyan meslektaşları koştu. Çağırılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur İlki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.