Şırnak'ta polis zırhlı aracına otomobil çarptı: 3 ölü

İdil- Cizre karayolunun 10'uncu kilometresindeki Kovah Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyir halinde olan polis zırhlı aracına arkadan hızla çarptı. Zırhlı araçta bulunan polisler kazayı yara almadan atlatırken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Okan İnce, Bahadır Beyazlıoğlu ve adı öğrenilemeyen bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgöli soruşturma başlatıldı.