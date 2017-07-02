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Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Uludere'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Serhat Benek için tören yapıldı.

02.07.2017 - 11:23
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23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, 2 çocuk babası Benek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Veli Tarakçı, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Geçici Köy Korucuları Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

KÜRTÇE AĞITLAR

Benek'in yakınlarının Kürtçe ağıtlar yaktığı törenin ardından şehidin naaşı defnedileceği Hilal beldesine götürüldü.

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Uludere ilçesinin Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Benek, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

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