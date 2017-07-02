Şırnak'ta şehit edilen korucu son yolculuğuna uğurlandı

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, 2 çocuk babası Benek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Veli Tarakçı, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Geçici Köy Korucuları Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.
KÜRTÇE AĞITLAR
Benek'in yakınlarının Kürtçe ağıtlar yaktığı törenin ardından şehidin naaşı defnedileceği Hilal beldesine götürüldü.
Uludere ilçesinin Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Benek, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.